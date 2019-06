Julie Andrieu voulait quitter Paris : elle a trouvé son bonheur !

Julie Andrieu rêvait de quitter Paris. La journaliste gastronomique de France 3, dont Les Carnets de Julie sont un rendez-vous apprécié des samedis, aurait même adoré s'installer en rase compagne. Dans le dernier numéro de Gala, en kiosques le 28 juin 2019, l'animatrice de 45 ans nous apprend qu'elle a finalement trouvé le bonheur... aux portes de Paris.

Cette vraie Parisienne et son époux, le neurochirurgien Stéphane Delajoux, se sont installés à Versailles. Le couple a trouvé un formidable appartement au rez-de-chaussée d'un hôtel particulier du XIXe siècle, nous apprennent nos confrères. Julie Andrieu y dispose de trois grands espaces de réceptions pour recevoir ses amis. Alors bien sûr, ce n'est pas la révolution escomptée géographiquement : "J'avais l'envie de quitter Paris depuis longtemps, mais Versailles reste un changement très relatif", reconnaît l'animatrice. Versailles est pourtant le parfait compromis : "C'est un lieu d'une incroyable beauté, particulièrement apaisant (...) J'ai toujours aimé venir me promener ici, été comme hiver."

Stéphane Delajoux et Julie Andrieu ont réalisé d'important travaux avant d'emménager avec leurs deux enfants : Hadrien (6 ans) et Gaïa (3 ans). De ce nouveau nid d'amour, ils ne dévoilent que la grande cuisine à l'américaine dans laquelle pose l'animatrice pour le magazine Gala. À Versailles, Julie aime déconnecter et faire de grandes balades sur son vélo électrique qui peut accueillir ses deux enfants et le chien de la maison.

Côté télé, elle reste très occupée car en plus de ses livres de cuisine et de sa ligne de linge de maison, Julie Andrieu présente plusieurs émissions en plus de ses Carnets. À la rentrée, elle proposera À la table de... qui nous invite à découvrir l'univers culinaire d'un grand artiste, mais aussi Le Goût de... sur les bons produits.

