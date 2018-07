Julie Gayet donne des nouvelles de ses fils, Tadéo et Ezéchiel

L'actrice et productrice Julie Gayet (46 ans) est dans le Sud de la France pour deux tournages. Ceux de la série thriller de Lionel Bailliu pour France 3, Soupçons, ainsi que le film C'est quoi cette famille 2 avec Julie Depardieu et Chantal Ladesou. À Martigues, elle s'est confiée dans les colonnes de La Provence, jeudi 12 juillet 2018. Elle évoque brièvement ce que deviennent ses deux fils.

François Hollande a eu quatre enfants avec Ségolène Royal : l'avocat Thomas Hollande (33 ans), Julien (30 ans), Flora (26 ans), qui a fait des études de psychologie, et Clémence (32 ans) en médecine. Julie Gayet, actuelle compagne de l'ancien président, a eu deux fils de son mariage avec le cinéaste et écrivain argentin Santiago Amigorena : Tadéo et Ezéchiel. L'aîné a 19 ans, le second, 18 ans. À leur propos, elle raconte dans La Provence : "Le premier vient d'avoir son permis et a terminé sa première année de fac, le second vient d'avoir son bac." La productrice du génial Grave et du remarqué Visages, villages de JR et Agnès Varda, nommé à l'Oscar du meilleur documentaire, n'en dira pas plus sur ses garçons. Sur Instagram, où elle est assez active, elle a déjà posé à leur côté mais Tadéo et Ezéchiel sont de dos devant leur maman qu'ils dépassent copieusement d'une tête.