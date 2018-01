Julie Gayet: La chose "bizarre" qu'on lui demande à propos de François Hollande...

Julie Gayet est sur un petit nuage ! L'actrice et productrice vient de fêter deux nominations aux Oscars 2018 pour deux films qu'elle a produits avec sa société Rouge International (L'Insulte, pour le meilleur film en langue étrangère, et Visages Villages, pour le meilleur documentaire). Sa carrière face caméra se porte également à merveille, et depuis le mois de mai dernier, elle peut enfin vivre son histoire d'amour comme elle l'entend... Dans le magazine Society, elle mentionne d'ailleurs ce dernier point au détour d'une interview Actupuncture.

Le journaliste évoque l'histoire d'un chirurgien britannique qui a avoué avoir gravé ses initiales au laser sur le foie de deux de ses patients. Une idée assez barrée sur laquelle a rebondi Julie Gayet en racontant la requête improbable que lui formulent certains fans : "De signer 'François Hollande'. C'est bizarre, non ?"

Peut-être, s'ils apparaissaient plus souvent ensemble, que les aficionados de l'ex-président de la République pourraient directement lui demander de s'exécuter. D'ailleurs, il est possible que nos deux tourtereaux apparaissent ensemble aux Oscars. En effet, avec ses deux nominations, la productrice française fera sûrement le voyage à Hollywood pour assister à la cérémonie le 4 mars. Il est fort probable qu'elle soit également de la partie deux jours plus tôt lors des César du Cinéma 2018, où une autre de ses productions, Grave, est attendue dans plusieurs catégories. Pour l'instant, "aucune décision n'a été prise", murmure-t-on dans l'entourage de l'homme politique...