Julie Pietri, célibataire à 62 ans : "Je n'ai pas eu la main heureuse..."

Interrogée par France dimanche, la chanteuse Julie Pietri a donné de ses nouvelles. La star, qui s'est récemment blessée après un concert, a évoqué sa carrière, sa fille ou encore ses relations amoureuses...

Julie Pietri ne figure pas au casting de Stars 80, la suite, qui est sur le point de sortir au cinéma. La chanteuse n'a pas chômé pour autant ces derniers mois. L'interprète d'Ève, lève-toi se produit avec la troupe de Stars 80, dix ans déjà – où elle croise Jean-Luc Lahaye, "un bon camarade" avec lequel elle a "tourné la page" de leur ancienne brouille – et elle est régulièrement en concert dans toute la France. D'ailleurs, le 16 septembre elle était conviée par la mairie de Thiais au lancement d'un dahlia blanc dont elle a été nommée marraine et s'est produite devant 2500 personnes. Mais là, le drame ! "J'étais en sueur, aveuglée par les spots. Quand j'ai voulu regagner ma loge, je n'ai pas vu qu'il y avait un décrochage de 50 cm entre le plateau et les coulisses. (...) Oubli fatal ! Juchée sur mes chaussures de scène, qui ont des talons de 12 cm, je me suis tordu la cheville avant de chuter lourdement. Cela m'a fait un mal de chien", a-t-elle confié. Plus de peur que de mal, après l'intervention rapide des pompiers et trois jours d'anti-inflammatoires, elle était remise sur pied.

Pendant sa convalescence, Julie Pietri (62 ans) a sans doute pu compter sur la présence de sa fille Manon, à propos de laquelle elle ne tarit pas d'éloges. "C'est la lumière de ma vie. Je suis très famille. J'aime Manon, c'est une sacrée nana. À 25 ans, elle a un master de cinéma et fait un stage dans une société de production. C'est un ange posé sur mon épaule pour éclairer ma vie. Elle a fait de moi une meilleure mère, une meilleure personne aussi", dit-elle. Si elle est une maman comblée, elle est en revanche moins chanceuse dans sa vie sentimentale... "Je n'ai pas eu la main heureuse avec les hommes de ma vie. Aujourd'hui, je vis seule", lâche-t-elle.

Thomas Montet

L'interview de Julie Pietri est à lire dans France dimanche, en kiosques le 6 octobre 2017.