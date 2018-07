Julie Ricci enceinte : Le sexe de son premier enfant révélé !

"Nous sommes très heureux, le bébé va bien. Merci à vous pour les messages de soutien que l'on reçoit de votre part. C'est incroyable, on vit une histoire merveilleuse qu'on décide de partager avec vous. Merci pour vos jolis messages et votre soutien. Nous allons devenir parents et ainsi former notre petite famille", a-t-elle ajouté.

Très active sur YouTube, Julie Ricci a également annoncé la sortie d'une nouvelle vidéo parlant de sa grossesse : "Une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube Julie Ricci, je réponds à toutes vos questions sur ma grossesse. Désolée pour les pleurs mais je ne trouvais pas les mots..."