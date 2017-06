Julie Ricci, la chirurgie esthétique : "Ce que fait Sarah Fraisou est immoral"

Révélée lors de son passage éclair dans Secret Story 4 sur TF1 en 2010, Julie Ricci a ensuite multiplié les émissions de télé-réalité grâce à sa plastique de rêve. Aujourd'hui, si la belle qui file le parfait amour avec le youtubeur Pierre-Jean Cabrieres se fait plus discrète à la télé, elle a tout de même un avis sur les nouvelles bombes qui lui ont succédé... et sur la chirurgie esthétique !

Interrogée par nos confrères de Public à propos du lancement de sa propre chaîne YouTube en début d'année, Julie (31 ans) en a profité pour aborder ce thème qui déchaîne souvent les passions. "J'ai décidé d'aborder le sujet de la chirurgie esthétique sans tabou car il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des célébrités. Pourquoi mentir ? J'ai fait augmenter le volume de ma poitrine et j'assume ! Mais loin de moi l'idée de faire du prosélytisme !", a-t-elle assuré.

Ensuite, quand on lui parle de ces starlettes qui diffusent des vidéos montrant leur dernière opération esthétique alors qu'elles ont une audience jeune, Julie ne cache pas sa gêne. "Personnellement, je ne le ferais pas. J'ai été sollicitée par une clinique tunisienne pour une collaboration de ce type, mais je ne cautionne pas ces pratiques, a-t-elle assuré. Ce que font Sarah Fraisou et d'autres candidats, je trouve ça immoral. Y a des limites au buzz. Certains ne savent plus quoi faire pour que l'on parle d'eux et pour gagner quelques milliers d'euros."

Il y a quelques jours à peine, Sarah Fraisou dévoilait en effet les coulisses d'une liposuccion en Tunisie...

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.