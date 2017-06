Julien Castaldi, attaqué par son ex Ludivine : "Ça ne va pas se passer comme ça"

Le 23 mai dernier, Julie Castaldi et Ludivine Birker fêtaient leurs trois mois de relation sur le plateau d'Ayem Nour. Mais voilà, quelques jours plus tard, les amoureux ont finalement rompu et la candidate des Princes de l'amour 4 a piqué une crise.

La raison ? Une déclaration de Julien, le 12 juin dernier, sur le plateau du Mad Mag d'NRJ12 : "Je traîne avec Anissa [Les Anges 9, NDLR] depuis quelque temps parce qu'on se rapproche, a-t-il raconté. Je l'ai rencontrée, on apprend à se connaître, on s'aime beaucoup. C'est une fille géniale. Je suis proche, on se côtoie. C'est une fille qui me rend heureux, qui m'a permis de me retrouver."

Voyant là une preuve d'infidélité, Ludivine Barker, très jalouse, s'est emportée sur Snapchat : "On va préparer ce qui va arriver. Ce que tu m'as fait, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais t'apprendre les valeurs et le respect mon gars ! (...) Ah, t'es avec une fille qui te permet d'être toi-même, le vrai Julien ? Parce que moi, je ne te permettais pas d'être toi-même, peut-être ?"

Puis, sur Twitter, la starlette de télé-réalité, toujours furieuse, a retweeté le message d'un internaute qui en disait long sur ce qu'elle pensait : "On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, attends-toi au pire."

Il semblerait que la jolie blonde s'emporte pour peu de choses. Dans un entretien exclusif qu'il nous a accordé, Julien Castaldi démentait toute rumeur d'infidélité : "Elles sont mensongères. C'est juste pour faire du buzz. Et ça, je ne suis pas d'accord. Dans la famille, on a tous nos défauts, on est ce qu'on est, mais mentir et des conneries comme ça, ça ne me fait pas rire. Si on ne me croit pas, on ne me croit pas. Moi je sais que je peux me regarder dans le miroir et sourire. Donc l'histoire d'infidélité, c'est des conneries." Et il avait révélé que la possessivité et la jalousie de son ex avaient été, entre autres, à l'origine de leur séparation.