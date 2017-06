Julien Castaldi infidèle à son ex Ludivine ? "Anissa est une fille géniale !"

Le 1er juin dernier, nous apprenions la rupture inattendue entre Julien Castaldi, fils aîné de Benjamin Castaldi, et Ludivine Birker, ex-candidate des Princes de l'amour 4 (W9) !

Depuis ce triste dénouement, ils se raconte sur les réseaux sociaux que le chroniqueur du Mad Mag au côté d'Ayem Nour aurait pu ne pas être toujours fidèle à son ex Ludivine, notamment en se rapprochant d'Anissa des Anges 9, ce qui aurait précipité leur rupture à la veille de l'été.

C'est dans ce contexte que Julien Castaldi, désireux de remettre les pendules à l'heure, a donné sa version des faits en direct sur NRJ12 lundi 12 juin. "Je n'ai pas fait de bêtises ! (...) Je suis allé à Disneyland avec Anissa mais je n'étais déjà plus avec Ludivine. J'ai trompé personne, je traîne avec Anissa depuis quelque temps parce qu'on se rapproche. Je l'ai rencontrée, on apprend à se connaître, on s'aime beaucoup, c'est une fille géniale. (...) On est proche, je la côtoie, c'est une fille qui me rend heureux, qui m'a permis de me retrouver", a-t-il assuré.

Pour rappel, Ludivine Birker avait publié sur son compte Instagram le 1er juin : "Julien Castaldi et moi en sommes arrivés à la conclusion que malgré le fait que nous nous aimions, nos chemins devaient se séparer. Nous restons liés par nos moments que nous avons partagés, fusionnels, intenses et extrêmement forts mais nous souhaitons désormais avancer chacun de notre côté. Je vous prie de bien vouloir respecter notre intimité en ne portant aucun jugement sur notre décision. #end #love #tocomeup #merci."

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player !