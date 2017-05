Julien Castaldi choqué après une photo gênante : "T'as pas fait ça, papa ?"

Il y a quelques années, Julien Castaldi était une tout autre personne. Après avoir perdu pas moins de 40 kilos, le jeune homme de 20 ans revient plus fort, plus revanchard qu'à l'époque où il ne s'assumait pas. Récemment, le beau gosse en couple avec Ludivine – ancienne candidate des Princes de l'amour – s'expliquait au cours d'une séquence du Mad Mag d'NRJ12 sur cette perte de poids et sur son rapport avec les filles : "Moi j'ai pris un méga méga vent, c'est ce qui m'a valu de perdre 40 kilos. Quand j'étais jeune, j'ai voulu faire des avances à une fille qui m'a dit 'si tu perdais 20 kilos, je serais sortie avec toi'."

En mars dernier le fils de l'ancien présentateur de Secret Story évoquait déjà le sujet, toujours sur le plateau : "J'ai perdu 41 kg en un an et demi. Je suis allé chez le nutritionniste, tout ça, mais c'est la volonté, le sport et j'avais un régime particulier : fromage blanc 0% avec concombre et le soir un steak salade pour les protéines."

Récemment, son père Benjamin Castaldi a décidé de publier un tendre cliché sur Instagram mettant en scène deux de ses fils, Julien et Simon. Mais il semblerait que cela n'a pas enchanté le chroniqueur d'NRJ12. Bouille ronde et regard malicieux, le petit Julien est absolument adorable, mais devenu grand, il semble avoir du mal à se remettre de cette époque (comme beaucoup de monde d'ailleurs). Dans les nombreux commentaires sous la photo, Julien, choqué, lance : "T'as pas fait ça, papa ?" Et si ! Papa a fait ça, et c'est trop chou !