Julien Clerc : Chic et engagé au bras de son épouse Hélène Grémillon

C'est dans un costume sobre et chic mais surtout au bras de son épouse, la ravissante écrivaine Hélène Grémillon, que Julien Clerc est apparu devant les photographes pour la bonne cause.

Mardi 11 septembre 2018, le chanteur de 70 ans et tout nouveau coach de The Voice s'est en effet rendu au gala Vaincre le cancer, soirée organisée au profit de la lutte contre le cancer qui était organisée au Cercle de l'Union interalliée à Paris. À cette occasion, l'interprète de Ma préférence a donné un concert exceptionnel auquel ont assisté plusieurs personnalités, dont son ami et collaborateur Pascal Nègre, fondateur de son label Six et Sept.

Orlando, Gilbert Coullier (qui avait pris la parole ce même jour pour évoquer l'état de santé de Véronique Sanson, qui doit suivre une radiothérapie pour traiter une tumeur) et son épouse Nicole mais aussi Galia Salimo, Michel Campion, le baron Gilles Ameil et sa femme la baronne Eva Ameil ont répondu présent.

Julie Oks et Sarah Feder, Michel Oks (président du conseil d'administration de l'association Vaincre le cancer), le docteur Frédéric Saldmann et son épouse Marie, Didier Patault (président du directoire Caisse d'Epargne Ile-de-France), Laurent Dassault (directeur général délégué du Groupe Industriel Marcel Dassault), Sylvie Rousseau (directrice générale de Dior) ainsi que maître Ardavan Amir-Aslani (avocat de Laeticia Hallyday) s'étaient également tous donné rendez-vous.