The Voice 8 : Les premières images avec Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc

La saison 8 de The Voice est semble-t-il placée sous le signe de la nouveauté. Si pour l'heure, nous ignorons si du changement est à prévoir du côté des épreuves, on sait que le jury est quasiment renouvelé. En effet, seul Mika a conservé son rôle de coach cette année.

Pour l'accompagner, la production a fait appel à l'un des chanteurs préférés des Français qui a plus de cinquante ans de carrière : Julien Clerc. L'idole de la nouvelle génération Soprano a également accepté de relever ce nouveau défi et siégera donc aux côtés de l'interprète de Relax, take it easy, celui de Femmes je vous aime et... de Jenifer.

Alors qu'elle avait quitté la version adulte de The Voice à la fin de la saison 4 (en 2015), la belle brune de 35 ans a accepté de faire son retour pour le plus grand plaisir de ses fans. Avec ce nouveau jury, Itv Studios France ne manquera pas de toucher un public multigénérationnel. Et, pour leur donner l'eau à la bouche, elle a dévoilé les premières images de la nouvelle saison.

Dans cette bande-annonce, on découvre le nouveau jury prendre place sur son mythique fauteuil rouge. Une vidéo à découvrir ci-dessous.