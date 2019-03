Julien Clerc : Pourquoi sa fille Vanille ne participera jamais à The Voice

Samedi 16 mars 2019, TF1 diffusait un nouvel épisode de son télé-crochet à succès, The Voice, au cours duquel de nouveaux candidats ont fait vibrer les coachs. Cette année, Julien Clerc endosse pour la première fois ce rôle aux côtés de Jenifer, Mika et Soprano. S'il apprécie grandement de relever ce nouveau défi à 71 ans - au point de "daber" pour le plus grand plaisir des téléspectateurs - participer à l'émission ne serait pas du goût de sa fille elle-même chanteuse. En effet, à l'âge de 30 ans, Vanille a déjà une jolie carrière d'artiste à son actif. Auteure, compositrice et interprète, elle est sur le point de sortir son premier album, Amazona.

Elle partage ainsi la même passion que son père. Mais en ce qui la concerne, pas question de se lancer dans une aventure télévisuelle à l'image de The Voice. C'est ce qu'elle révèle dans les colonnes de Gala : "Je n'y ai jamais pensé. Déjà quand on est 'fille de', on a une petite étiquette. Donc en plus, l'étiquette télé-réalité j'avoue je ne la sens pas trop... (...) Les télé-réalités, c'est pas mon truc à première vue."

Vanille préfère mener son petit bout de chemin de son côté et sans avoir recours à la notoriété de son père - même si il lui a filé un coup de main pour composer une chanson sur son album. Une audace et une ambition qui ont fini par payer pour la jeune femme : "J'ai tourné beaucoup dans les bars parisiens, toute seule avec ma guitare. C'est comme ça que j'ai pu signer."