Julien Doré : Charmeur, il fait le show au Fnac Live devant Adèle Exarchopoulos

Après trois jours de concerts gratuits sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Julien Doré a refermé une édition du Fnac Live très réussie. Actuellement en tournée aux quatre coins de la France – il a notamment deux dates à l'AccorHotels Arena prévues les 15 et 20 décembre prochains – Julien Doré s'est produit devant plus de 25 000 personnes, reprenant ses plus grandes tubes, Kiss Me Forever, Paris-Seychelles, Le Lac ou encore son dernier titre en date, Coco Câline – avec un panda sur scène – dans une ambiance de fête.

Un concert attendu au terme d'une journée marquée notamment par les prestations de François & The Atlas Mountains (dans le cadre magnifique de la scène du Salon), de la belle Clara Luciani, du jeune Aliocha (frère de l'acteur césarisé Niels Schneider) ou du groupe anglais The Horrors. C'est à 21h30, attendu par une armée de fans, que Julien Doré a foulé les planches de la scène du parvis, charmant et envoûtant le public avec ses mélodies pop et craquantes. De 7 à 77 ans, ses admirateurs (trices), dont Adèle Exarchopoulos – vue avec Melha Bédia - ne pouvaient être que conquis.

À la nuit tombée, c'est The Blaze qui s'est chargé d'emmener le public jusqu'aux douze coups. Véritable phénomène nappé de mystère pour la presse musicale française, le duo électro formé par les cousins Jonathan et Guillaume Alric s'offrait son tout premier concert parisien. Sur scène, face-à-face et entourés de deux grands écrans, les deux acolytes ont fait planer la foule tout en offrant un véritable spectacle visuel en écho aux clips flamboyants qui ont fait leur succès sur la Toile.