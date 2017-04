Julien Lepers arrêté par la police : Il s'explique...

Mardi 25 avril, Julien Lepers a été arrêté par la police et a passé l'après-midi au commissariat. L'ex-animateur de Questions pour un champion a été interpellé par des policiers qui, après l'avoir soumis au contrôle des papiers d'identité et du véhicule, ont constaté que l'homme de 67 ans n'avait plus de permis valide depuis 2011.

Si l'on sait que, lors de son arrestation, il a assuré ne pas être au courant de la non-validité de son permis de conduire, le présentateur a accepté d'en dire un peu plus à nos confrères Télé-Star. Lui qui avait déjà expliqué qu'il était en train de régulariser ses papiers assure à présent que "tout sera réglé dans quinze jours".

Il confie également qu'il n'avait pas eu de chance : "Pour vous dire, je ne conduis pas d'habitude, j'ai un chauffeur, je ne prends ma voiture que très rarement."

En attendant d'être dans la légalité la plus totale, Julien Lepers devra donc faire appel aux services d'un taxi ou d'un chauffeur pour se rendre tous les dimanches au théâtre des Feux de la Rampe à Paris où il joue son spectacle Danse avec les mots.