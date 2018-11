Julien (Les 12 Coups de midi), sa famille exposée sur TF1 : "On n'a pas hésité"

Julien est le nouveau maître de midi "longue durée" du jeu Les 12 Coups de midi animé chaque jour par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Après 35 participations victorieuses et deux étoiles mystérieuses découvertes, celui qui se fait appeler "Le Boulanger" a d'ores et déjà réuni pas loin de 173 000 euros de gains !

Interrogé par nos confrères de Télé Star, le boulanger parisien du 17e arrondissement a tout d'abord reconnu que la "célébrité" pouvait avoir quelques avantages sympathiques. "Oui, on me reconnaît dans la rue et c'est toujours positif ! Certains me disent que ça leur fait bizarre de me voir. Ils m'encouragent et me disent de continuer. Mais moi je ne dis rien sur mon parcours. Il faut garder le suspense sinon ça n'a aucun intérêt de regarder", a-t-il confié.

En ce qui concerne l'exposition de sa petite famille – son épouse et leurs enfants ont déjà été aperçus sur le plateau de TF1 –, Julien a assumé cette décision. "On est tellement mis à l'aise par toute l'équipe, que ce soit Jean-Luc Reichmann ou les gens en loges. J'en ai parlé avec ma femme et c'est une décision que l'on a prise en commun. On n'a pas hésité. On est dans un cocon, dans une bulle, on n'a pas eu peur d'amener les enfants", a-t-il expliqué.

Une chose est sûre, Julien n'a pas l'intention de laisser sa place de maître de midi aussi facilement et reconnaît qu'il a d'ailleurs quelques qualités lui permettant de ne pas trop s'inquiéter pour la suite. "J'ai des facilités avec ma mémoire, quand j'entends quelque chose, je l'enregistre automatiquement. Je ne sais pas forcément que je le sais mais si on me pose une question dessus, je sais que ça va sortir. Mais surtout, ce qui m'a aidé, c'est que je ne stresse pas du tout", a-t-il affirmé.

Nous lui souhaitons de continuer sur cette voie !