Julien (Les Marseillais) : La grosse somme qu'il a refusée pour Les Anges 9

Cette année, Julien Tanti a encore fait son grand retour sur W9 dans Les Marseillais South America, aux côtés de Paga, Jessica, Kévin, Montaine, Carla, Manon, Jessy, Xavier, Mathieu et Liam (vue dans Secret Story 10). Pourtant, il avait la possibilité de vivre une nouvelle aventure à Miami, dans Les Anges 9 (NRJ12). L'ex-petit ami de Manon Marsault a toutefois préféré décliner la proposition de La Grosse Equipe et en a dévoilé les raisons au cours d'un entretien pour TV Mag.

"J'ai refusé par fidélité pour les Marseillais et W9. Il y a vraiment un respect mutuel entre nous. Les Marseillais, c'est ma famille, la boîte de production Banijay, on s'adore aussi. Je n'ai aucune raison aujourd'hui de partir pour de l'argent", a confié Julien dans un premier temps. Et de préciser : "Surtout qu'au final, peut-être que je ne vais pas m'entendre avec la boîte de production des Anges et les candidats. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre fin à une aventure où je me régale et qui pouvait durer encore plusieurs années pour faire un an et toucher un gros chèque d'un coup."

Le beau brun a donc refusé le "chèque à 6 chiffres" proposé par La Grosse Equipe. Une décision qu'il ne regrette en rien : "Ça a encore été une aventure extraordinaire. Il fait beau, il fait chaud, les filles sont magnifiques..." Autre bonus, Julien a admis avoir reçu une somme presque identique pour s'envoler pour l'Amérique du Sud. Elle est pas belle la vie ?