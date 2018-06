Juliette Armanet : "Je suis amoureuse et je rêve d'avoir des enfants !"

Interrogée sur son âge, l'interprète ne manque pas d'humour et de dérision : "C'est terrible, car j'ai l'impression d'avoir 20 ans, affirme-t-elle. Tous mes musiciens et mes amis sont très jeunes, du coup, je me sens comme la Jeanne Calment de la bande, la vieille de ma génération !" En attendant de fonder une famille, la chanteuse profite pleinement de son succès en allant à la rencontre de son public avec un planning rempli de dates de concerts. Elle sera en tournée dans toute la France jusqu'à la rentrée, en passant par les Solidays le 24 juin à Paris, et les Francofolies de La Rochelle le 15 juillet.