Juliette Besson rayonne face à Laurence Roustandjee pour une soirée enivrante

Semi-exclusif - Juliette Besson - Soirée de lancement de la ligne de fragance, Noème Paris au sein de la Cristal Room Chez Baccarat à Paris le 23 mai 2019. Baccarat lance sa première ligne de fragrances Noème Paris par la créatrice M.Bekkali. Au cours de cette soirée onirique et poétique, la marque a présenté cinq intensions aux travers desquelles les invités découvrent une lecture du parfum presque philosophique où l'imaginaire est un fil conducteur et désigne la marque comme un parfumeur indiscret. La créatrice est accompagnée du producteur de matières premières et d’essences naturelles K.Y.Akbaraly.23/05/2019 - Paris