Juliette Chêne (Demain nous appartient) : Son compagnon est une star de télé

Ce 14 février 2018, la comédienne Juliette Chêne - fille du journaliste sportif Patrick Chêne - débarque dans la série Demain nous appartient sur TF1 après avoir participé à plusieurs saisons de Plus belle la vie sur France 3 entre 2004 et 2008.

Quand elle n'enchaîne pas les tournages pour la télévision (Camping Paradis, Le Mystère du lac...), c'est au côté du comédien Jean-Charles Chagachbanian (au casting de Plus belle la vie depuis 2007 et bientôt dans la 2e saison de Sam sur TF1) que la jeune femme de 35 ans coule des jours heureux.

Ensemble, Juliette et Jean-Charles ont d'ailleurs foulé les planches de théâtre avec la pièce C'est pas gagné de 2009 à 2011, une pièce écrite par... Patrick Chêne. Les amoureux aimeraient d'ailleurs porter cette oeuvre sur grand écran. "Jean-Charles, qui jouait la pièce avec moi, est partant", a récemment assuré Juliette à nos confrères de Télé Loisirs. Et de reconnaître que son célèbre père avait tout de même d'autres priorités : "Depuis qu'il a racheté le domaine Dambrun, au pied du mont Ventoux, mon père ne pense plus qu'à ses vignes."

En attendant de réaliser ce projet, Juliette Chêne profite de la vie au côté de son compagnon. Sur Instagram, elle n'hésite jamais à prendre la pose en sa compagnie, que ce soit en marge d'une représentation de leur pièce commune La Vie en douce ou plus simplement lors de balades en amoureux...

Un très joli couple.