Juliette Chêne, le cancer de son père Patrick : "On se sent impuissant"

En 2016, les médecins ont diagnostiqué un cancer de la vessie à Patrick Chêne. Si l'ancien journaliste de Stade 2 et commentateur du Tour de France se dit "guéri" dans les pages du dernier Gala, sa fille Juliette, star de Demain nous appartient, évoque ce "tsunami" qui a bouleversé leur vie.

"Le scanner de contrôle réalisé huit mois après la chimio et six mois après l'opération est excellent", a déclaré l'homme de 61 ans en décembre dernier sur Twitter. Une heureuse nouvelle après le cauchemar. La comédienne raconte à Gala : "Quand j'ai appris que papa avait un cancer, ça a été un tsunami. Face à une telle épreuve, on se sent impuissant. Ce sont des moments durs, mais nous les avons traversés avec amour et confiance. J'avais foi en la médecine et en la force de caractère de mon père."

Juliette est restée aux côtés de son papa pour l'aider mais, comme le précise Patrick Chêne, "ce n'était pas à elle de porter le fardeau". Le père de cinq enfants (Juliette 35 ans, Pierre 33 ans, Marie 30 ans, Antoine 25 ans, Manon 7 ans) a tout fait pour protéger sa famille.

Heureux d'être guéri, celui qui est devenu grand-père pour la première fois grâce à sa fille Marie qui a donné naissance à une petite Olivia est donc plein d'espoir. Et parmi les joies qui le combleraient, il y a celle de voir Juliette enceinte. Un projet qui n'est visiblement pas d'actualité comme le confie la principale intéressée : "Quand j'ai vu ma soeur à la maternité avec ce petit bout de chou, j'ai été submergée par l'émotion. J'avais envie de leur faire plein de bisous. Je n'ai rien contre le fait d'être un jour maman, mais, pour l'instant, priorité à la carrière et à mon rôle dans Demain nous appartient. J'ai de belles opportunités qui se présentent."

Rappelons que la jeune femme est en couple avec une star de la télé, Jean-Charles Chagachbanian (au casting de Plus belle la vie depuis 2007 et bientôt dans la 2e saison de Sam sur TF1)