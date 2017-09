Juliette Roudet (Profilage) : "J'ai connu quelques déboires cette année..."

Depuis octobre 2016, Juliette Roudet est le personnage principal de la série à succès Profilage sur TF1. Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours, celle qui a succédé à Odile Vuillemin en saison 7 a accepté de parler de son nouveau statut d'héroïne télé !

Qu'on se le dise, la comédienne de 36 ans ne se sent pas du tout comme une remplaçante. "Je ne l'ai jamais vécu comme ça. Ce personnage existait déjà avant le départ d'Odile et il a failli avoir sa propre série. C'est vrai que ça a été un choc émotionnel pour les fans et qu'il m'a fallu trouver ma place au sein d'une équipe déjà soudée", a-t-elle expliqué avec honnêteté.

Désormais adoptée par les téléspectateurs français, Juliette Roudet reconnaît toutefois qu'être en haut de l'affiche implique beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas imaginer par le passé. "J'ai connu quelques déboires cette année sur les réseaux sociaux, quelqu'un a usurpé mon identité. Je ne suis pas préparée à ce genre de choses et je pêche par naïveté. Au Conservatoire, on vous parle de jeu, du coeur de notre métier, mais absolument pas de la notoriété et de comment la gérer !", a-t-elle assumé.

Aujourd'hui, la jolie trentenaire continue de prendre ses marques, savoure sa notoriété grandissante mais reconnaît qu'elle a encore beaucoup à apprendre de l'univers de la télévision ! En effet, quand il a été demandé à Juliette Roudet si elle comptait participer à Danse avec les stars prochainement, la belle n'a pas pu cacher ses lacunes. "C'est quoi ? Je suis désolée, j'ai juste vu des grandes affiches sur la façade de TF1. Je n'ai pas la télévision ! C'est un comble, non ?", a-t-elle réagi.

Côté audiences, les deux derniers épisodes de Profilage (diffusés le 14 septembre sur TF1) ont fait un véritable carton. Ils ont fédéré, en moyenne, 5,2 millions de téléspectateurs jusqu'à 23h10, soit 24,5% du public ! Sur une semaine, la série a même gagné 482 000 téléspectateurs !

