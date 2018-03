Justin Bieber a 24 ans : Près de dix ans de carrière et une folle évolution !

Fini l'adolescent timide à la coupe lisse et disciplinée, Justin Bieber se rapproche doucement mais sûrement du quart de siècle. Jeudi 1er mars 2018, le star canadienne célèbre en effet ses 24 ans, un anniversaire qui pourrait être fêté dans la plus stricte intimité au côté de son grand amour, Selena Gomez.

Réconciliés depuis octobre dernier, eux qui s'étaient fameusement fréquentés par intermittence entre 2011 et 2014, les tourtereaux se montrent très discrets depuis plusieurs semaines, désireux de préserver leur vie privée. Mais la semaine dernière (21 février), c'est bien au bras de sa chérie que l'interprète de Sorry s'est rendu en Jamaïque pour assister au mariage de son père Jeremy (dont la jeune compagne est enceinte). Complices et tactiles, les deux chanteurs n'ont d'ailleurs pas manqué de s'embrasser et de se câliner en public, comme le prouvent quelques photos volées publiées sur les réseaux sociaux.

Près de dix ans après le lancement de sa carrière, Justin Bieber continue en tout cas de fasciner les fans pour son parcours exceptionnel, lui qui a souvent oscillé entre succès (au pluriel) et périodes de crise. Désormais plus mature et plus réfléchi, l'ex-protégé d'Usher profite depuis plusieurs mois d'une longue pause méritée après l'annulation soudaine de son Purpose World Tour en juillet 2017. Mais que ses fans se rassurent : sa nouvelle musique est déjà en préparation, si l'on en croit les récentes indiscrétions de son entourage.

En attendant d'en écouter plus, Purepeople.com vous propose de vous replonger dans le passé en découvrant l'évolution physique du Biebs entre 2009 et aujourd'hui. Y a pas à dire, on le préfère maintenant...