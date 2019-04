Justin Bieber : Échographie, baby bump... Hailey Baldwin enceinte ? Il répond...

Après le mariage, le bébé ? Justin Bieber (25 ans) a annoncé à ses 107 millions d'abonnés sur Instagram que sa femme, le mannequin Hailey Baldwin (22 ans), était enceinte. Mais l'interprète des tubes Sorry, Baby et Love Yourself a fini par dire la vérité...

Sans une explication, Justin Bieber a donc posté la capture d'une échographie sur laquelle on peut voir un bébé déjà bien formé. Rapidement, le post a été aimé presque 5 millions de fois et a suscité des milliers de commentaires, notamment de la part de célébrités (Ellen DeGeneres, Patrick Schwarzenegger, Kris Jenner ou encore Luis Fonsi...) pour le féliciter chaleureusement ou remettre en question cette supposée future paternité.

Justin Bieber, qui a récemment pris la décision de s'éloigner un peu du show business pour soigner sa dépression, a ensuite posté des photos de sa très jolie femme, laquelle semblait avoir un début de baby bump comme si elle en était à plusieurs mois de grossesse. On peut ainsi voir Hailey Baldwin entre les mains de médecins, allongée sur un lit d'hôpital. "Si vous pensiez que c'était un poisson d'avril", a commenté le chanteur en légende. Il n'en fallait pas plus pour que ses fans s'emballent et lui envoient des messages de félicitations pour ce bébé à venir. Sauf que... c'était bel et bien une plaisanterie.

Justin Bieber a fini par révéler la vérité en postant une nouvelle capture d'échographie. Cette fois, pas de bébé mais... un chiot ! "Oh mon Dieu mais ne me dites pas que c'était... UN POISSON D'AVRIL", a-t-il réagi. Une blague pas du goût de tout le monde et qui lui a valu quelques commentaires salés...

Sa mère, Pattie Mallette, a elle aussi réagi. "Ha ha. Bon poisson d'avril. Je suis toujours sur mes gardes et prête à faire face le 1er avril. J'attends avec tellement d'impatience le jour où vous me ramènerez des bébés. Vous allez faire de beaux enfants et vous serez de bons parents le moment venu !! Peut-être, évite juste de m'appeler grand-mère. Ou mémé. Ou mamie. Ou... Ok peut-être que je suis pas si prête", a-t-elle écrit.