Justin Bieber en couple avec une actrice ? Elle s'exprime sur le sujet...

Alors qu'on a pu penser que le chanteur Justin Bieber était bel et bien en couple avec l'actrice Hailee Steinfeld, c'est faux. Nos confrères américains de TMZ l'avaient pourtant affirmé et ce, en dépit des déclarations de l'agent de l'interprète de Love Myself, qui avait démenti la bombe du site américain en assurant "qu'il n'y avait absolument rien" entre le Canadien et la ravissante brune.

Souvenez-vous, hier on apprenait que Justin Bieber avait dit bye bye à son top brésilien pour roucouler, depuis déjà quelques semaines, avec celle qu'on a notamment pu voir dans le second volet de Pitch Perfect. Et si le jeune couple aurait été aperçu dans un bar en amoureux à New York le 1er mai, la version de la principale intéressée diffère.

En route pour enregistrer l'émission Morning Mash Up pour la radio américaine Sirius XM, la jeune femme aurait affirmé qu'il ne se passe rien avec l'ex de Selena Gomez : "Je ne sors pas avec Justin, je sais c'est fou... Mais non. Nous sommes simplement amis depuis des années",a-t-elle affirmé. Comme c'est dommage...

Et si Hailee Steinfeld était toujours en couple avec le footballeur Cameron Smoller, frère de Cully Smoller, un ami du mannequin Gigi Hadid ? La jeune femme l'avait en effet officialisé sur Instagram...