Justin Bieber et Hailey Baldwin : Câlins torrides et baisers fougueux à Londres

Lundi 17 septembre, à l'issue du défilé Adidas organisé à 12h à Victoria House, Justin Bieber et Hailey Baldwin sont réapparus lors d'une promenade à Hyde Park. Tendres et câlins, les tourtereaux ont multiplié les baisers fougueux entre deux fous rires. Il faut dire qu'ils ont de quoi être heureux !

Jeudi dernier, le duo se serait marié lors d'une cérémonie à huis clos au palais de justice de New York. Et si le mannequin avait dans un premier temps démenti l'information sur Twitter, avant de supprimer son message vendredi, son oncle Alec Baldwin a confirmé lundi lors des Emmy Awards qu'elle avait bien dit "oui" au Biebs. Malgré ça, les jeunes mariés ne se sentiraient pas vraiment mariés tant qu'ils ne s'unissent pas "devant Dieu"... ce qui expliquerait pourquoi le site TMZ vient de démentir (à son tour) !

Selon People, qui affirme mordicus de son côté qu'ils se sont bien mariés, les tourtereaux organiseront dans les prochaines semaines une cérémonie religieuse avec leurs familles et amis. "Ils ont hâte. C'était plus facile pour eux de se débarrasser de tout l'aspect légal et de se marier tout de suite. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour eux. Ils vont organiser une grande fête devant Dieu avec tous leurs proches très bientôt. Ils cherchent encore l'endroit idéal où faire ça", a-t-on conclu.