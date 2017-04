Justin Bieber et son arrestation : "Le meilleur reste à venir"

Depuis 2014, Justin Bieber n'a cessé d'évoluer, autant musicalement que physiquement. À 23 ans, l'ex de Selena Gomez qui a longtemps fait la une des journaux pour ses nombreux dérapages semble désormais plus calme que jamais... et c'est tant mieux.

Entre pétages de plombs et soucis avec la justice, le célèbre chanteur ne savait plus où donner de la tête durant cette période. Souvenez-vous, il avait même été arrêté par les autorités américaines à la suite d'un contrôle d'alcoolémie au volant qui s'était avéré positif. En outre, le jeune homme participait à une course illégale de voitures non loin de Miami Beach et portait sur lui un permis... périmé. Résultat des courses : l'interprète de Sorry a fait un tour par la case "poste de police".

Mais c'est désormais de l'histoire ancienne : Justin Bieber affirme être passé à tout autre chose. Plus de trois années plus tard, celui qui serait sorti quelques semaines avec le top Sofia Richie a décidé de dresser un bilan de sa vie sur les réseaux sociaux. En publiant la photo de son arrestation, le jeune homme fait en quelque sorte le deuil de son ancienne vie : "J'adore (la photo) parce qu'elle me rappelle exac­te­ment où je veux être. Grâce à Dieu, je ne suis pas où j'étais à l'époque. Le meilleur reste à venir, vous ne croyez pas ?", écrit-il en légende.