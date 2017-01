Justin Bieber - La fille de Mark Wahlberg veut l'épouser : "Pas de mon vivant"

Mark Wahlberg ne se départit jamais de son humour cinglant lorsqu'il se rend sur les plateaux de télévision. Invité la semaine dernière sur le plateau de l'animatrice Ellen DeGeneres, l'acteur de 45 ans a profité de son interview pour taquiner une nouvelle fois sa fille aînée, Ella (13 ans).

Selon ses propos, l'adolescente est en effet en adoration totale devant l'idole des jeunes Justin Bieber, qui s'avère être un ami de la famille. Évoquant l'une des fois où le chanteur de 22 ans est venu dîner chez lui, le comédien hollywoodien a ainsi expliqué que sa fille ne tarissait pas d'éloges à son sujet. "Elle l'aimait beaucoup lorsqu'elle était plus jeune, puis ça lui est passé et là c'est revenu avec une petite vengeance. Elle m'a dit : 'Papa, il sera mon mari.' J'ai dit : 'Pas de mon vivant. En fait, pas de votre vivant à tous les deux'", a-t-il glissé avec humour.

Lorsque Justin lui envoie ses photos sexy pour Calvin Klein...

Toujours prêt à embrouiller sa fille pour la dissuader de faire certaines choses, Mark Wahlberg admet lui avoir fait croire qu'il était déterminé à enregistrer un duo avec l'interprète de Let Me Love You. "Je l'ai menacée en lui disant que j'allais collaborer avec lui juste pour l'embarrasser. Et elle était complètement consternée", a-t-il ajouté.

Le 12 janvier, la vedette des films Transformers faisait une nouvelle apparition sur le plateau du talk show de Conan O'Brien, se confiant à nouveau sur son amitié avec Justin Bieber et sur la campagne que ce dernier a réalisée en 2015 pour la marque Calvin Klein. Bien avant lui, Mark Wahlberg avait aussi posé pour la célèbre maison, lors d'une campagne qui avait fait grand bruit en 1992. "C'est un jeune homme adorable. C'est un ami. J'ai passé du temps avec lui. Il m'a envoyé les photos [de la campagne Calvin Klein]. Je lui ai dit : 'Tu n'es pas censé envoyer des photos pareilles à un mec.' Il était fier. C'était quelque chose d'important pour lui. Je lui ai dit : 'J'ai 45 ans, je suis un époux et un père de quatre enfants, j'essaie de me détacher de cette image'", a-t-il conclu.