Justin Bieber refuse de chanter Despacito en live et provoque la colère d'un fan

Et une bourde de plus, une ! Ce n'est pas la première fois que Justin Bieber tente de chanter son tube Despacito sur une scène. En renouvelant l'expérience ce week-end, le chanteur s'est heurté à un public quelque peu... agressif.

Présent au Festival Summerburst à Stockholm le week-end dernier et alors que ses fans réclamaient le tube Despacito – une collaboration avec Luis Fonsi et Daddy Yankee –, l'ex-petit ami de Selena Gomez n'a pas pu répondre favorablement à la demande : "Je ne peux pas chanter cette chanson... Je ne connais pas les paroles. Je ne peux vraiment pas le faire." Passablement énervé, un fan a alors essayé de l'amocher avec un objet qui ressemblerait à une bouteille et qu'il a, par chance, évitée.

Souvenez-vous, le 23 mai dernier durant un concert privé dans le célèbre club new-yorkais 1 OAK, la star de 23 ans avait littéralement oublié les paroles, les remplaçant par de malheureux "bla bla bla". Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du Canadien s'étaient dit "attristés" et d'autres "énormément déçus" par ce show et cette interprétation plus qu'approximative.

Pourtant, ce lundi 12 juin, le hit de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber viens de passer sa cinquième semaine en tête du classement Billboard Hot 100. S'il continue de massacrer ses prestations en live, celui qui a chanté à Manchester pour le concert caritatif d'Ariana Grande perdra sûrement le soutien de ses nombreux fans.