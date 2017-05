Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry... au concert hommage d'Ariana Grande

Dans l'industrie de la musique, Ariana Grande peut compter sur de nombreuses personnalités pour la soutenir.

Rappelez-vous, lundi 22 mai, alors qu'elle interprétait ses plus grands tubes à l'Arena Manchester devant ses milliers fans, une attaque terroriste avait causé la mort de 22 personnes et fait quelque 110 blessés. Bouleversée, la chanteuse de 23 ans avait reçu le soutien de beaucoup de personnalités via les réseaux sociaux, dont certaines à l'instar de Kim Kardashian et Madonna avaient même été taxées d'opportunisme. Dans un long message adressé à ses fans – sa mère Joan Grande a fait de même –, Ariana Grande expliquait qu'elle comptait bel et bien revenir sur les lieux du massacre afin de lever des fonds pour les victimes et leurs proches.

Par chance, pour l'occasion, la starlette pourra compter sur la présence de grands noms de la chanson, dont Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, sa grande amie Miley Cyrus ou encore Usher et Niall Horan... Intitulé One Love Manchester, ce concert sera organisé ce dimanche 4 juin au stade de cricket Emirates Old Trafford, qui peut accueillir 50 000 spectateurs. Il sera retransmis en direct sur la chaîne britannique BBC.

Les billets seront mis en vente à partir de jeudi, mais les personnes présentes le 22 mai pourront y assister gratuitement. Les bénéfices engendrés par cette soirée seront reversés au fonds mis en place pour aider les proches des victimes.

Pour rappel, Ariana Grande expliquait dans son message l'importance, à ses yeux, de cet hommage : "La musique doit nous guérir, nous rassembler, nous rendre heureux. Voilà ce qu'elle va continuer à faire pour nous. Nous continuerons à rendre hommage à ceux que nous avons perdus, à leurs proches, à mes fans et à tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie."