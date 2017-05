Justin Bieber tente de chanter "Despacito" en espagnol, il est la risée du Net !

Pauvre Justin Bieber... Le célèbre chanteur a l'habitude de faire le buzz et de s'en amuser par la suite. Mais cette fois-ci, c'est une honte monumentale que le jeune homme a affrontée. En concert privé dans le célèbre club new-yorkais 1 OAK le 23 mai dernier, l'interprète de Love Yourself – a qui on prête par ailleurs une relation avec la belle Hailee Steinfeld, a décidé de s'attaquer à l'un de ses morceaux internationaux.

Despacito, un succès espagnol récent aux sonorités reggaeton de Luis Fuis et Daddy Yankee que Justin Bieber a souhaité reprendre à sa sauce. Et si vous ne connaissez pas un traître mot d'espagnol, pas d'inquiétude, l'ex de Selena Gomez est plus ou moins dans le même cas.

Durant son concert, la star de 23 ans a littéralement oublié les paroles, les remplaçant par de malheureux "bla bla bla". Tristesse. Justin Bieber massacre la chanson. Luis Fuis et Daddy Yankee n'ont pas dû apprécier... Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du jeune homme se disent "attristés" et d'autres "énormément déçus" par ce show et cette interprétation plus qu'approximative.