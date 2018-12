Justin Trudeau : Tendre baiser à sa femme pour un moment d'émotion

C'est sur le mont Royal, sous une fine neige, que Justin Trudeau a participé à la commémoration en faveur des jeunes femmes mortes dans la tuerie de l'École polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Le Premier ministre canadien était accompagné de son épouse.

Le populaire politicien de 46 ans, issu des rangs du Parti libéral du Canada, s'est recueilli avec élus, familles et proches de victimes, militants et étudiants... Il a pu admirer l'illumination de 14 faisceaux lumineux, érigés en mémoire des défuntes. Une création de Moment Factory illuminée pour la cinquième année consécutive. Justin Trudeau a ensuite déposé, conjointement avec la maire de Montréal, Valérie Plante, une gerbe de fleurs sous les photos des victimes. Au milieu de la centaine de personnes à l'événement, le Premier ministre a trouvé du réconfort dans les bras de son épouse Sophie, avec laquelle il a échangé un tendre baiser.

Pour rappel, c'est le 6 décembre 1989 que le tireur Marc Lépine s'est introduit dans l'École polytechnique de Montréal, tuant ainsi 14 femmes (13 étudiantes et une employée). Le tireur s'était ensuite ôté la vie... Pour marquer ce triste 29e anniversaire, une minute de silence a été observée dans la journée à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes. Dans un communiqué, Justin Trudeau a déclaré qu'il était "plus que temps de mettre fin à la violence fondée sur le sexe", ajoutant qu'il fallait "agir contre la violence et la discrimination auxquelles les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre font face au Canada et à travers le monde".