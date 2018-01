K.Maro fête ses 38 ans : Le tendre message de son épouse Anne-Sophie Mignaux

En plus d'être partenaires de vie, K.Maro et Anne-Sophie Mignaux forment également un binôme soudé dans le domaine professionnel. Il y a un an, les tourtereaux avaient lancé Kamar & The Bugged Mind Crew, un collectif musical composé d'artistes talentueux (Nicolas Ouchenir, Julien Bachelet, Marc Ange, Charles Helleu, Biggie, François Rousseau, Marck Ronzier et Nicolas Jouanneau Dario). Il y a quatre mois, la bande avait ainsi dévoilé sa première vidéo musicale, Mary, rapidement suivie des morceaux Alive, Change et plus récemment PARIS. Autant de clips disponibles sur la chaîne YouTube de Kamar & The Bugged Mind Crew.