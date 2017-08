K2000 de retour : Le justicier David Hasselhoff est chaud bouillant !

Dans une vidéo relayée par le site TMZ, The Hoff confirme bien le retour de K2000, tout en posant les conditions. Il affirme en effet "qu'il faut que la série reste fidèle à ses racines". "J'ai donné quelques idées à James pour K2000 et il a été très réceptif, a témoigné Hasselhoff. Si cela se fait, je ne veux pas que ça soit parodique comme Baywatch ou 21 Jump Street. Il faut respecter les fans."

Parmi les idées pour le scénario, l'une d'elles pourrait faire son chemin : "Laissez-moi être le vieux, laissez-moi être Devon [président de la Fédération pour la loi et le gouvernement, qui emploie Michael Knight, NDLR]. Je ne peux plus courir, je ne peux plus me battre, je ne peux plus sauter, mais je peux toujours conduire."

Pour les néophytes, K2000 est une série culte des années 80 dans laquelle le milliardaire justicier Michael Knight combattait le crime au volant de KITT, une Pontiac Firebird Trans Am 1982 dotée d'une intelligence artificielle (et qui parle !) et capable de tourner à 400 km/h. La série a duré quatre ans, de 1982 à 1986, avant de revenir 2008 à 2009 dans une série reboot dézinguée par la critique.