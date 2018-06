Kaia Gerber : Trop maigre et mal nourrie ? Ses fans s'inquiètent

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs milliers ou millions de fans. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux moqueries, insultes et autres commentaires déplacés. Kaia Gerber en fait la triste expérience sur Instagram. De nombreux utilisateurs la jugent trop maigre et s'inquiètent pour sa santé.

@kaiagerber compte plus de 3,5 millions d'abonnés sur Instagram, où elle a publié ce mardi 5 mai une nouvelle photo, cliché souvenir des CFDA Awards 2018. Pour l'occasion, Kaia s'était rendue au Brooklyn Museum à New York, lieu de la cérémonie, avec le créateur Alexander Wang. Elle portait une tenue Alexander Wang (collection automne 2018) composée d'une chemise rayée, d'un short de pyjama et de bas à talons transparents.