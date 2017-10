Kaia Gerber : La fille de Cindy Crawford, jugée trop maigre, inquiète

En septembre – et jusqu'au 3 octobre –, Kaia Gerber a enchaîné les défilés de mode. La jolie brune de 16 ans est depuis rentrée à Los Angeles. Elle y a été photographiée ce samedi 14 octobre, arrêtée à une station-essence pour son 4x4 Range Rover noir.

Kaia portait un top bustier bleu, un short en jean Levi's et des bottines Doc Martens, une tenue estivale lui permettant d'exposer ses longues jambes. La publication des clichés de son look a lancé une vague d'inquiétude sur les réseaux sociaux. Le mannequin de 1,75 m y fait déjà, et de façon régulière, l'objet de critiques sur son physique ou une attitude supposément trop sexy pour son âge.

Ainsi, Kaia Gerber confirmerait la préférence de l'industrie de la mode pour les modèles mineurs et extrêmement minces. La fille du top model Cindy Crawford et Rande Gerber est signée au sein du département Development de l'agence IMG Models, l'une des plus prestigieuses de la planète.