Rihanna, divine à la Barbade : La bombe utilise-t-elle Photoshop ?

D'autres followers, en revanche, sont convaincus que Rihanna a modifié sa photo avec Photoshop. La faute à un détail présent sur le pouce de sa main droite, où se distinguent deux ongles bleus.

La chanteuse et actrice de 29 ans n'a pas encore réagi à ce début de polémique. Son cliché a passé les 4 millions de likes, et figure en deuxième position des publications les plus likées sur Instagram.

Une photo de Beyoncé et ses jumeaux, Sir et Rumi Carter, détient le titre suprême avec plus de 10 millions de likes.