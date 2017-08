Rihanna : Canon à la Barbade, Chris Brown est sous le charme !

Une Rihanna coiffée d'une perruque bleue et son entourage ont atterri à la Barbade ce week-end ! Dimanche, la joyeuse bande a participé à la parade du Grand Kadooment, l'événement majeur du Crop Over Festival, parti dans la matinée du stade national de la Barbade, à Waterford. RiRi faisait partie des joyeux festivaliers, déchaînés au rythme des chansons animant le cortège.

La chanteuse et actrice de 29 ans – elle est à l'affiche du film Valérian et la Cité des Mille Planètes, sorti le 26 juillet – a convié ses plus de 55 millions de followers sur Instagram à la rejoindre, par le biais d'Instagram Stories. Ses abonnés l'ont ainsi découverte dans une tenue renversante en train d'interpréter la chanson Wild Thoughts de DJ Khaled (feat. Rihanna et Bryson Tiller).