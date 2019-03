Kalash arrêté : le rappeur a percuté plusieurs voitures sur les Champs-Élysées

Sur ces vidéos, on voit la conduite maladroite du rappeur de 31 ans, avant qu'il ne prenne la fuite. Quelques mètres plus loin, il s'arrête et menace les automobilistes qu'il vient juste de percuter. On voit ensuite Kalash sortir de sa Porsche et crier avant que la vidéo ne se coupe : "Attendez, on sort, fermez vos gueules." Selon les informations de Martinique la 1ère, son coup de folie n'aura pas duré très longtemps puisqu'il a été rattrapé par la police quelques instants après. La vidéo de son arrestation musclée a été publiée sur le compte YouTube de la chaîne locale. Très énervé, Kalash s'avance, menaçant, vers les policiers. "Y'a quoi ici ? Y'a quoi ici ?", répète-t-il, en boucle. Il aura fallu trois membres des forces de l'ordre pour maîtriser le rappeur. Mais même menotté, le père de la petite Ieva (2 ans) a multiplié les insultes envers les policiers.

Placé en garde à vue, Kalash est poursuivi pour "dégradations de biens privés", "délit de fuite" et "outrage à agents". Le rappeur était déjà connu des services de police pour des faits similaires. En 2014, il avait déjà été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences envers trois policiers.

Depuis la Martinique, la mère de l'artiste, Murielle Mas, s'est livrée sur son comportement. "C'est un artiste, il est très haut. Pour moi, il devrait être aux États-Unis puisqu'il n'a pas le look français, explique-t-elle. J'attends maintenant des informations de l'avocat. Je suis sereine. Si Kalash, Kevin, a fauté, il devra assumer (...) et en plus mûrir de ce qu'il a fait." Nul doute que Kalash saura revenir à la raison une fois qu'il aura écouté les conseils de sa maman.