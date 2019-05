Kamel Daoud reçoit le prestigieux Prix de la Revue des Deux Mondes

L'écrivain et journaliste Kamel Daoud a reçu le Prix littéraire de la Revue des Deux Mondes. Créée en 2008, cette distinction "vise à récompenser et faire connaître un essai paru dans l'année en langue française, à la fois pour ses qualités littéraires et la pertinence de son sujet dans le débat d'idées contemporain". L'auteur algérien, qui fut le rédacteur en chef du Quotidien d'Oran pendant huit ans et signe des chroniques dans Le Point et le New York Times, a été récompensé pour son livre Le peintre dévorant la femme, paru chez Stock en octobre.

Le 22 mai 2019, Kamel Daoud s'est vu remettre son prix au Bistrot de Paris en présence de la directrice de la Revue des Deux Mondes, la journaliste Valérie Toranian, et de l'homme d'affaires et philanthrope Marc Ladreit de Lacharrière. En 1991, ce dernier avait souhaité sauver ce trésor à la fois historique, littéraire et humaniste en rachetant la Revue des Deux Mondes, la plus ancienne revue d'Europe, fondée en 1829. Le producteur Emmanuel Chain a également assisté à ce rendez-vous littéraire.

Kamel Daoud a écrit son livre après une nuit passée au musée Picasso, à Paris, alors que se tenait l'exposition Picasso 1932, année érotique. Le jury de la Revue des Deux Mondes a souhaité récompenser Le Peintre dévorant la femme parce que son auteur y confronte "la vision du corps, de l'érotisme et de l'art entre l'Orient et l'Occident". Le jury a été sensible aux "réflexions à la fois philosophiques et poétiques d'un écrivain au carrefour de deux civilisations" mais aussi "à son engagement pour la vérité et la liberté, ainsi qu'à ses combats contre le fondamentalisme et les idéologies". Déjà lauréat du Goncourt du premier roman pour Meursault, contre-enquête en 2015, Kamel Daoud avait fait l'objet d'une fatwa, un an plus tôt, pour avoir "critiqué le rapport des musulmans à la religion".

Dans le jury de cette édition 2019, Valérie Toranian avait réuni François Bujon de l'Estang, Olivier Cariguel, Jean-Paul Clément, François d'Orcival, Franz-Olivier Giesbert (par ailleurs compagnon de Valérie Toranian), Renaud Girard, Thomas Gomart, Aurélie Julia, Robert Kopp, Thierry Moulonguet, Jean-Pierre Naugrette, Eric Roussel, Eryck de Rubercy, Jacques de Saint Victor, Annick Steta, et Marin de Viry. Le Prix de la Revue des Deux Mondes a reçu le soutien du Bistrot de Paris et de la maison Laurent-Perrier.