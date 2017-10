Brigitte Macron, superbe, et Emmanuel plongent en pleine année érotique

En 1932, Pablo Picasso peint sa compagne Marie-Thèrese Walter perdues dans ses pensées érotiques pour Le Rêve, l'une de ses toiles les plus célèbres. Samedi 7 octobre 2017, Brigitte et Emmanuel Macron assistaient au vernissage de l'exposition Picasso 1932, année érotique au musée national Picasso-Paris, dans le 3e arrondissement de la capitale.

Le couple présidentiel a eu droit à une visite très privilégiée de cette exposition extraordinaire, imaginée avec la collaboration de la Tate Modern de Londres, guidée par le président du musée Laurent Le Bon et enrichie des anecdotes exceptionnelles de Maya Widmaier Picasso, fille unique du peintre et de son modèle Marie-Thérèse, née en 1935. Cette dernière était accompagnée de ses enfants, Olivier et Diana Widmaier Picasso. La ministre de la Culture Françoise Nyssen accompagnait le président, tout comme une classe de lycéens de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis.

Sensuelles et érotiques

Picasso 1932, année érotique fait le pari de suivre toute une année de création du maître espagnol dans un ordre strictement chronologique. Le musée promet "des chefs-d'oeuvre essentiels dans la carrière de Picasso comme Le Rêve (huile sur toile, collection particulière) et de nombreux documents d'archives replaçant les créations de cette année dans leur contexte". Brigitte Macron, en tailleur bleu marine, très chic, s'est longuement plongée dans ce Rêve si évocateur du peintre que lui a raconté sa fille Maya Widmaier Picasso. Le musée évoque une année phare pour Picasso qui signera en 1932 ses "séries des baigneuses et les portraits et compositions colorées autour de la figure de Marie-Thérèse Walter", toute une collection d'oeuvres "sensuelles et érotiques". En marge de cette exposition, qui se tiendra jusqu'au 11 février 2018, la musée national Picasso-Paris, propose quatre conférences. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel du musée.

La semaine dernière, Brigitte Macron répondait à sa deuxième interview depuis l'élection de son époux à la présidence de la République. La première dame avait répondu à un questionnaire de l'historienne Joëlle Chevé pour son livre L'Élysée au féminin – Entre devoir, pouvoir et désespoir, attendu le 11 octobre aux éditions du Rocher, et dont le magazine Point de vue a eu la primeur. L'épouse du président s'est notamment expliquée sur le choix du couple, quasi immédiat, d'habiter le palais : "Cela nous permet de nous voir dans la journée, entre deux rendez-vous, et d'être ensemble pour dîner presque tous les soirs lorsque nous n'avons pas d'obligations particulières." Parions que Brigitte et Emmanuel Macron ont savouré cette visite aussi délicieuse que privilégiée de l'exposition Picasso 1932, année érotique.