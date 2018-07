Kanye West : Malade et de passage aux urgences, Kim Kardashian à ses côtés

Fin de semaine difficile pour Kanye West. Dimanche 22 juillet 2018, le rappeur de 41 ans a été conduit aux urgences de l'hôpital West Hills dans la vallée de San Fernando (nord de Los Angeles) pour une consultation express afin de soigner une grosse grippe. Selon TMZ, Yeezy se sentait tellement mal qu'il a dû être conduit sur place par son épouse Kim Kardashian. "Il a consulté un médecin pour se faire prescrire des antibiotiques. Il est chez lui pour se reposer", a ajouté une source au Daily Mail.

Ces derniers mois, le papa de North (5 ans), Saint (2 ans et demi) et Chicago (6 mois) ne s'est pas ménagé. Après avoir passé de longues semaines dans le Wyoming pour l'enregistrement de son album Ye (sorti le 1er juin dernier), l'artiste s'est rendu avec sa femme à Paris fin juin pour assister au défilé de mode homme Louis Vuitton. Partagé entre Los Angeles et New York pour leurs nombreux engagements, le couple s'était ensuite rendu dans l'Idaho pour quelques jours de vacances en famille.

Fin 2016, Kanye West avait inquiété ses fans après avoir été hospitalisé pour dépression et paranoïa. Dans son interview (polémique) réalisée pour TMZ en mai dernier, il avait longuement évoqué ses problèmes de santé et la façon dont il était devenu accro aux médicaments.