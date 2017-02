Karim Benzema : LA photo de ses vacances qui ne passe pas !

Plusieurs semaines après ses vacances, la star du Real Madrid fait l'objet d'une nouvelle affaire aussi inattendue qu'insolite. Un procès-verbal à l'encontre de Karim Benzema a été déposé auprès du procureur de la République de Fort-de-France (Martinique) pour capture et perturbation intentionnelle d'un spécimen d'iguane, a indiqué mercredi 22 février le président du Parc naturel de Martinique (PNM).

Le procès verbal en question concerne une "violation du code de l'environnement pour capture et perturbation intentionnelle d'un spécimen d'iguana delicatissima, espèce protégée sur le territoire de la Martinique et a fortiori sur l'îlet Chancel", a précisé Louis Boutrin, le président du Parc. Il est en effet formellement interdit de manipuler ce type d'iguane "en voie de disparition voire d'extinction et qui fait l'objet de tout un dispositif de protection rigoureux", interdiction que Karim Benzema n'a donc pas respectée. Pour l'heure, le procureur de la République ne s'est pas encore exprimé sur les suites qu'il entend donner à cette affaire et plus précisément le montant de l'amende.

Pour autant, le président du Parc naturel de Martinique espère que cette affaire ne froissera pas le papa de la petite Mélia (3 ans) et que la star du ballon rond reviendra en Martinique. Ce dernier précise qu'il "ne faut pas incriminer davantage Karim Benzema. Il sera toujours le bienvenu en Martinique, mais nous lui disons de faire attention". Et que son statut de footballeur le soumet, comme n'importe qui, au respect de la loi.

Pour l'heure, Karim Benzema n'a pas encore réagi.

Olivia Maunoury