Karim Benzema looké comme son fils : Ibrahim fête son premier anniversaire

Karim Benzema est un papa comblé et le fait savoir. Ce lundi 14 mai 2018, le célèbre footballeur français de 30 ans s'est emparé de ses réseaux sociaux pour partager un événement familial : le tout premier anniversaire de son fils Ibrahim. Pour marquer le coup, la star du Real Madrid a partagé une photo avec celui qu'il surnomme son "petit prince" ou sa "relève". Accroupi, Karim Benzema veille sur Ibrahim, craquant bébé chevelu qui est habillé comme lui : jean, chemise blanche et baskets. "Happy first birthday my son. I love you" (Joyeux pemier anniversaire mon fils. Je t'aime), commente le sportif en légende. La tendre photo père-fils, qui officialise ainsi la date de naissance d'Ibrahim, ne manque pas de faire réagir puisqu'elle comptait plus de 73 000 like quarante minutes après sa publication.