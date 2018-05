Karine Dupray (La Ferme célébrités) : "Mes implants mammaires se sont percés"

En 2010, Karine Dupray participait à la troisième saison de La Ferme célébrités au côté notamment de Mickaël Vendetta, David Charvet et Grégory Basso. Soeur de l'acteur Anthony Dupray (Premiers Baisers, Navarro), cette ancienne comédienne reconvertie en agent immobilier a témoigné jeudi 24 mai 2018 devant les caméras de NRJ12 pour évoquer son expérience ratée avec la chirurgie esthétique.

En 2009, elle était passée sur le billard pour augmenter la taille de sa poitrine. Si l'opération s'est bien déroulée et qu'elle a pu profiter de sa nouvelle silhouette durant les premières années qui ont suivi l'intervention chirurgicale, les choses sont ensuite gâtées. "Je me sentais très bien pendant huit ans. Et au bout de ces derniers mois, j'ai vu que ma poitrine avait changé, le sein droit était parti un peu sur la droite, était très dur, me grattait. Donc je me suis dit pourquoi pas les changer et pourquoi pas mettre une petite taille supérieure, parce que je trouve ça joli", a-t-elle expliqué.

Sur le coup j'étais triste et malheureuse

En 2015, Karine Dupray s'est donc envolée en Tunisie pour subir une nouvelle opération. Mais l'intervention ne s'est pas passée comme prévue. À son réveil, une infirmière lui a expliqué que ses prothèses mammaires s'étaient percées et qu'il n'était pas possible dans l'immédiat de lui en mettre des nouvelles en raison des nombreux tissus abîmés. "Sur le coup évidemment, j'ai eu beaucoup de mal à encaisser tout ça, j'étais triste et malheureuse parce que je pensais préparer mon été avec un super décolleté et là je me retrouve avec des tous petits nénés. Donc c'est vrai que j'étais plus triste que jamais", a-t-elle ajouté.

Fort heureusement pour elle, cette histoire a eu l'issue qu'elle espérait. Il y a quelques mois, la jeune femme de 37 ans, mère d'une fillette de 11 ans, s'est ainsi rendue à Paris pour subir une dernière opération afin d'obtenir la poitrine de ses rêves. Une intervention qui s'est déroulée avec succès et qui lui a enfin permis de se réconcilier avec son corps.