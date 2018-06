Karine Ferri enceinte et très décolletée : La star dévoile un charmant cliché...

Karine Ferri (36 ans) n'est pas avare en photos sur Instagram.

Si l'animatrice de TF1 actuellement enceinte de son 2e enfant ne dévoile jamais le visage de son petit Maël (2 ans) ou bien les coulisses de son quotidien avec son chéri le footballeur Yoann Gourcuff, elle hésite rarement à partager le fruit de ses différents shootings photo ! Vendredi 15 juin 2018, à quelques heures d'un week-end qui s'annonce ensoleillé sur une grande partie de la France, Karine Ferri s'est par exemple dévoilée aussi enceinte que décolletée sur sa page très suivie.

"Moment de détente, moment bonheur #familytime #friendstime #lavieenblanc", a-t-elle indiqué en légende de la photo la montrant tout de blanc vêtue et confortablement installée dans un fauteuil de jardin. Bien entendu, la jolie carte postale a beaucoup plu à ses nombreux admirateurs.

Interrogée en février sur sa vie de famille, la belle brune commentait auprès de nos confrères de Télé 7 jours : "Je partage ma semaine entre Paris et Rennes, où j'ai ma vie de famille. Cet équilibre me permet de ne pas ressentir la tension qu'il peut y avoir dans le milieu de la télé avec cette course contre la montre permanente. Quand je termine mes émissions, je retrouve mes deux hommes et je mène une vie normale. J'accompagne mon fils Maël à la crèche, je fais les courses." Un équilibre qui risque d'être quelque peu chahuté avec le nouveau virage que semble prendre la carrière de Yoann Gourcuff...