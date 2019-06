Karine Ferri et Yoann Gourcuff mariés : leur mariage rêvé dans le Var

C'est à quelques kilomètres de Saint-Raphaël, petit paradis varois où ses parents habitent, que Karine Ferri a épousé samedi 8 juin 2019 son compagnon le footballeur Yoann Gourcuff, père avec elle de deux enfants, Maël, 3 ans, et Claudia, qui fêtera son premier anniversaire le 16 juillet.

La Motte, ravissant petit village d'à peine 3 000 âmes perché en retrait du littoral et non loin de Draguignan, était en effervescence pour ce mariage événement qui, dans les parages, n'était plus un secret pour personne. "Le mariage du siècle", a même lancé avec une pointe d'ironie mordante une commerçante locale, comme l'a rapporté le quotidien Var Matin, témoin de l'agitation qui a saisi la commune et de l'important service d'ordre (policiers municipaux, gendarmes, vigiles d'une société privée) mis en place pour assurer la sécurité et préserver l'intimité du couple.

Avec quelques minutes de retard sur l'heure prévue (16h) et après l'union civile un peu plus tôt, Karine Ferri a fait une apparition lumineuse devant la petite église Saint-Victor, émergeant d'une Jaguar vintage blanche dans une somptueuse robe de mariée en dentelle. Aussitôt mise à l'abri de l'engouement du public par de grands parapluies blancs, l'animatrice de TF1, âgée de 37 ans, a rapidement pénétré dans l'édifice, dont l'allée avait été décorée de pivoines roses et blanches. Après une cérémonie célébrée par le père Michel Klakus, elle en est ressortie tout sourire au bras de son mari, en smoking noeud papillon noir. Le footballeur de 32 ans, fils de l'entraîneur Christian Gourcuff (évidemment à ses côtés), pouvait compter en ce jour si spécial sur la présence de plusieurs camarades des rectangles verts, à l'image du gardien de but Benoît Costil et de l'attaquant Jimmy Briand, d'Etienne Didot, de Jérémy Toulalan, qu'on pouvait apercevoir lors du vin d'honneur offert sur la place de l'église, dont l'accès avait été condamné au moyen de barrières. Sur son site Internet comme en une de son édition du jour, Var Matin dévoile quelques images de ces moments de joie.

Toute la noce s'est ensuite déplacée vers le domaine des Grottes, une somptueuse propriété au milieu des vignes et des oliviers à 5 minutes de voiture de là, pour faire la fête. Au lendemain de cette réception dans la plus stricte intimité, le couple avait prévu, selon les informations de Voici, une journée de détente avec dresscode blanc et "une immense pool party".

En couple depuis 2011 avec Yoann Gourcuff, Karine Ferri, dont les admirateurs gardent en mémoire la tragique histoire d'amour passée avec le regretté Grégory Lemarchal, doit aujourd'hui être une femme comblée. Bien que discrète quant à sa vie sentimentale, l'animatrice de Danse avec les Stars et amie de Nikos Aliagas - qui n'était semble-t-il pas présent à la noce - ne faisait pas de mystère de ce que représentait pour elle l'institution du mariage : "Je trouve cela très beau d'unir sa vie à la personne que l'on aime. Même si aujourd'hui, les coutumes se perdent un peu, je reste pour ma part assez traditionnelle. Avec les baptêmes, les mariages sont les plus jolies fêtes d'une vie", confiait-elle ainsi à Télé 7 Jours en juillet 2018.

Félicitations aux jeunes mariés !