Karine Ferri: Maman comblée à la plage avec sa fille Claudia, une adorable photo

Depuis trois ans et la naissance de son premier enfant, Maël, Karine Ferri fait passer sa famille avant tout. Ainsi multiplie-t-elle les allers-retours entre Paris, où elle travaille, et la Bretagne, où elle vit, afin de retrouver ses proches dès qu'elle le peut. Et justement, vendredi 19 avril, l'animatrice a profité d'un moment de détente avec sa fille Claudia (9 mois). L'occasion pour elle de publier une adorable photo de leur duo.

Dans quelques semaines, la belle brune de 36 ans sera en live sur TF1 pour The Voice. Mais pour le moment, elle savoure les températures très clémentes de ce mois d'avril avec ses enfants : direction la plage avec sa fillette ! Sur Instagram, Karine Ferri a dévoilé une photo de leur belle complicité. On peut voir son pied et celui de Claudia posés dans le sable l'un à côté de l'autre. Le bébé de 9 mois tient-il déjà debout sur ses petites jambes ? La maman a commenté l'image avec des émoticônes très parlantes : coeur, pieds, tête de bébé.