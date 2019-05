Karine Ferri, fusionnelle avec ses enfants : rares confidences sur son quotidien

Les priorités de Karine Ferri ont changé du tout au tout ces dernières années. Depuis la naissance de ses enfants Maël (3 ans) et Claudia (9 mois), l'animatrice de TF1 fait son possible pour passer le maximum de moments intimes avec eux. Auprès de nos confrères de Télé 2 Semaines, l'amoureuse du footballeur Yoann Gourcuff raconte son gros sacrifice pour retrouver ses bébés après un tournage.

Pas facile de concilier vie de maman et vie professionnelle chargée. Après avoir coanimé Danse avec les stars avec Camille Combal, Karine Ferri quittait Paris et les studios de la Une pour retrouver ses enfants à... Lorient ! "Lorsque je suis en tournage, j'échange avec eux via des appels vidéo et j'ai besoin de recevoir des photos d'eux toute la journée. Le samedi soir, après Danse avec les stars, je faisais la route de nuit pour les retrouver au petit matin dans notre maison à Lorient. Je ne veux rater aucun réveil !", lance-t-elle. Un trajet de plus de 500 kilomètres et donc de plus de cinq heures que la jolie brune de 37 ans faisait de manière hebdomadaire.

Cette "maman louve" comme elle se qualifie elle-même fait passer ses enfants avant tout. "Je suis très protectrice, peut-être un peu trop. Je les préserve aussi du monde actuel, notamment des réseaux sociaux, et je ne montre jamais mes enfants en photo, confie-t-elle. Ils sont la prunelle de mes yeux !"

Si elle préserve les visages de ses enfants sur les réseaux sociaux, Karine Ferri leur adresse régulièrement de belles déclarations d'amour sur le réseau social. Le 25 avril dernier, à l'occasion de son anniversaire, l'animatrice avait envoyé de jolis mots à son amoureux ainsi qu'à leurs enfants qu'elle surnomme ses "trois amours". "À leurs côtés, j'avance sur le chemin de la vie, sereine et heureuse, je ne l'ai jamais autant été", avait-elle écrit.