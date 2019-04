Karine Ferri : Tendre déclaration à son fils pour une occasion spéciale

Déjà trois ans que la vie de Karine Ferri a complètement changé. La belle animatrice de 36 ans a donné naissance le 6 avril 2016 à son premier enfant, Maël. Aujourd'hui, elle célèbre cette date symbolique en adressant, sur Instagram, une jolie déclaration d'amour maternel à son fils.

Karine Ferri ne souhaite pas médiatiser ses enfants, Maël (3 ans) et Claudia, née en juillet. C'est donc sans surprise qu'elle n'a pas dévoilé de photo de son adorable petit garçon pour l'occasion. L'amoureuse du footballeur Yoann Gourcuff s'est contentée de poster une image avec écrit noir sur blanc : "C'est le moment le plus merveilleux de l'année." Et de préciser en légende : "Parce que c'est ton anniversaire. Aujourd'hui tu as 3 ans. Bon anniversaire mon fils. Mon prince. Mon tout. Nous t'aimons si fort. Claudia, papa et maman."