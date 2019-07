Karine Ferri heureuse : la jeune mariée dévoile sa jolie silhouette

Karine Ferri ravit ses abonnés sur les réseaux sociaux.

En ce début d'été 2019, l'animatrice de 37 ans a décidé de publier une photo d'elle tout à fait charmante. Sur celle-ci, la compagne du footballeur Yoann Gourcuff et maman de Maël (3 ans) et Claudia (1 an demain !) apparaît renversante de beauté devant la mer, stylée dans sa minijupe en jean associée à un petit top rose noué devant et laissant apparaître son joli ventre bronzé. En légende, Karine Ferri a simplement publié des émojis sur le thème des vacances et de la famille.

Pour rappel, côté vie de famille justement, c'est à quelques kilomètres de Saint-Raphaël que l'animatrice a épousé le 8 juin dernier son compagnon Yoann Gourcuff. En couple depuis 2011 avec le sportif, Karine Ferri, dont les admirateurs gardent en mémoire la tragique histoire d'amour passée avec Grégory Lemarchal, est plus que jamais une femme comblée.

Côté carrière, Karine Ferri a toujours le vent en poupe sur TF1 où elle est à la tête des Docs du week-end et de Baby Boom et où elle coanime également The Voice avec Nikos Aliagas ou encore Danse avec les stars avec Camille Combal, lequel s'est marié avec Marie il y a quelques jours dans le Sud de la France.